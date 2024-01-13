Артист рассказывал внуку истории из своей жизни и дал важное наставление.

Внук народного артиста Украины Виталия Белоножко, которого назвали в честь знаменитого деда, вспомнил, о чем разговаривал с ним накануне смерти.

Как рассказал Виталий-младший в комментарии "Суспильному", на Новый год дедушка рассказывал ему жизненные истории, каждую из которых заканчивал одной фразой.

"Он как всегда начал рассказывать какие-то истории из жизни. Почти каждый разговор он заканчивал со словами "Виталий, не искушай судьбу". И я всегда не очень понимал, потому что мне казалось, что дед держал судьбу за руки", - рассказал внук Белоножко, пишет "Суспильне".

Умер Виталий Белоножко - последние новости

Народный артист Украины Виталий Белоножко умер в ночь на 9 января в результате остановки сердца. Жена Светлана Белоножко отметила, что в тот момент артист находился в больнице.

Смерть артиста прокомментировала народная артистка Украины Ольга Сумская. Она рассказала, что певец последние годы "не имел востребованности, которой стоит". По ее словам, иногда в его глазах была тоска.

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