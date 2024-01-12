В последний путь легендарного певца провели родные и друзья.

Народного артиста Украины Виталия Белоножко сегодня, 12 января, провели в последний путь. Церемония прощания с легендарным певцом прошла Национальной филармонии в Киеве.

Возле филармонии присутствовали ценители творчества Белоножко, его друзья и близкие. Зал филармонии, где проходило прощание, украсили белыми и красными розами.

Кроме того, установили инсталляцию из семейных фотографий Светланы и Виталия Белоножко. Попрощаться с народным артистом пришли известная украинская певица Оксана Билозир, патриарх Филарет, ведущий Петр Мага, актер Дмитрий Линартович и другие.

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Также можно было заметить венки с лентами "От семьи Ротару" и "От семьи Лободы".

Умер Виталий Белоножко - последние новости

Народный артист Украины Виталий Белоножко умер в ночь на 9 января вследствие остановки сердца. Жена Светлана Белоножко отметила, что в тот момент артист находился в больнице.

Смерть артиста прокомментировала народная артистка Украины Ольга Сумская. Она рассказала, что певец последние годы "не имел востребованности, которой стоит". По ее словам, иногда в его глазах была тоска.

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