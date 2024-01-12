Звезда с большой любовью и уважением вспомнила годы их крепкой дружбы с певцом.

Народная артистка Украины Ольга Сумская предположила, почему ее близкий друг, певец Виталий Белоножко ушел из жизни внезапно и преждевременно.

В интервью OBOZ.UA актриса отметила, что певец последние годы "не имел востребованности, которой стоит". Иногда в его глазах была тоска. Сумская отметила, что их с семьей Белоножко связывает крепкая дружба. Певец всегда приглашал на концерты, сыпал комплиментами и звонил.

"Каждый раз, когда выходил по телевидению какой-то сюжет о нашей семье, он всегда звонил и делился эмоциями. Когда встречал нас с мужем, бархатным тембром здоровался, сыпал комплименты. Пел:"я Виталик, ты – Виталик, оба мы – Виталики". Он был очень светлым человеком. Настоящий народный артист Украины. Знаете, абсолютно не верится в то, что произошло, потому что он был, как всем казалось, в прекрасной форме", - поделилась артистка.

Сумская предположила, что Белоножко волновался из-за того, что не был таким востребованным, как хотелось бы.

"Мы не знаем всех обстоятельств, но иногда видела тоску в его глазах. Прежде всего из-за того, что не имел востребованности, которой стоил. Он прекрасный певец, которого могли бы чаще приглашать. Возможно, это подкосило. Возьмите любую его песню - так трогательно может спеть только Белоножко", - отметила актриса.

Также Сумская вспомнила, что у Белоножко было непревзойденное чувство юмора. Он всегда "очень метко умел что-то подчеркнуть или симпатично подколоть".

"Он часто мне по телефону напевал новые песни. Присылал "рыбы", без фонограммы, просто пение вживую. И спрашивал: "Как тебе, Оленька?". Еще часто называл меня "Лялюня", потому что меня родители так называли. Я всегда благодарила за то, что имею честь быть первым слушателем. Знаете, таких песен сейчас не хватает. А еще больше нам будет не хватать самого Виталия Белоножко. Это большая потеря", - отметила Сумская.

Смерть Виталия Белоножко

Народный артист Украины Виталий Белоножко умер в ночь на 9 января вследствие остановки сердца. Жена Светлана Белоножко отметила, что в тот момент артист находился в больнице.

Вечером женщина написала на своей странице в социальной сети Facebook, что прощание с ним состоится в Национальной филармонии Украины 12 января в 11:30-14:00.

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