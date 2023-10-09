Его на дороге подрезал другой водитель.

Украинский артист Владимир Дантес попал в ДТП. К счастью, все остались живы и целы. Как он рассказал в инста-сториз, 8 октября его подрезал бус, однако у него нет никаких претензий к водителю.

"Вчера я попал в ДТП. Меня подрезала машина, я не виноват в этом. Все нормально – ничего страшного. Побились и побились. Страховка помогает, и претензий у меня к человеку нет", - сообщил певец.

Он добавил, что во время оформления ДТП произошла неприятная ситуация с фанаткой. В это время к нему подошла женщина и попросила сделать совместное фото. Однако Дантес не был настроен на фотосессию.

Видео дня

"Еще раз хочу повторить, что ДТП вообще ни о чем. Я на него не обращаю внимания. Это ничто по сравнению с тем, сколько вообще ужаса происходит в нашей стране, сколько гибнет людей, сколько разрушается городов. Проявляйте эмпатию на каждом кусочке вашей жизни", - подытожил артист.

Напомним, ранее в ДТП попала блогерша Даша Квиткова. Она на арендованном автомобиле Lexus проехала на красный свет светофора, в результате чего пострадали четыре машины - два авто Tesla, Ford Mustang і Lexus.

Позже девушка вышла на связь и сообщила, что готова понести наказание за аварию. Сейчас идут суды.

Вас также могут заинтересовать новости: