Блогерша раскрыла подробности аварии.

Блогерша-миллионник Даша Квиткова в Instagram рассказала, что вчера у нее был очень сложный день, однако никаких подробностей не раскрыла. Позже появилась информация, что знаменитость устроила ДТП в центре Киева и попыталась это скрыть.

Telegram-канал "Реальный Киев" сообщает, что виновницей ДТП была именно Квиткова. Она на арендованном автомобиле Lexus проехала на красный свет светофора, в результате чего пострадали четыре машины - два авто Tesla, Ford Mustang і Lexus.

Отмечается, что блогерша взяла элитное авто на тест-драйв, поэтому сейчас пытается избежать ответственности, так как она также пострадала в аварии.

Поклонники в социальных сетях, узнав эту информацию, начали спрашивать у Квитковой подробности, однако блогерша удаляла эти комментарии.

Реакция Даши Квитковой на обвинения

Позже блогерша все же вышла на связь с поклонниками и рассказала, что впервые в жизни попала в ДТП. К счастью, все остались живы.

"Я поворачивала на перекрестке и мне, в бок Lexus, за рулем которого я была, въехали две машины. Жалоб на самочувствие у участников ДТП не было, кроме одной девушки, у которой ушиб руки. Она настаивала на выплате ей денежной компенсации. Я отказалась это делать", - сказала Даша.

Она добавила, что никогда не решает вопросы деньгами или отмазыванием.

"Я, как и все другие участники ДТП, готова нести ответственность, согласно решению суда. Все обстоятельства аварии были официально зафиксированы полицией. Поэтому рассказывать, что я пытаюсь избежать ответственность, отказавшись платить пассажирке Mustang - неправда", - добавила Квиткова.

Напомним, ранее юморист из "Рассмеши комика" попал в ужасное ДТП.

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