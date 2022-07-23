Танцор, как и все коллеги умершей знаменитости, помнят ее невероятно активной и жизнерадостной.

Хореограф Влад Яма дал интервью Славе Демину в программе "Люкс ФМ" и рассказал, каким ему запомнилась Руслана Писанка. По словам артиста, он был поражен ее любовью к жизни и всегда хорошим настроением.

"Для меня она всегда была сильной. Сильной женщиной, сильной актрисой, сильным танцором, сильной телеведущей. Просто сильным человеком. Она, наверное, захотела такой остаться в нашей памяти. Я не могу этого знать наверняка, но скорее всего", - рассказал судья известного танцевального шоу.

"Я вспоминаю, когда в студию "Твого дня" она пригласила своего мужа. Все знают, что Руслана замужем. Все знают, кто ее муж. Но когда я вживую видел их вдвоем, как они смотрели друг на друга, как они готовили еду на кухне… Это не о словах, это не об объятиях, это не о впечатлениях… Это просто взгляд! Как она на него смотрела! А как он на нее смотрел! Эти взгляды я буду вспоминать", - говорит Яма.

Напомним, ранее Влад признался, что не замечал никаких проблем со здоровьем у Писанки.

Также УНИАН писал, что муж Русланы Игорь Исаков дал первое интервью после ее кончины. Мужчина рассказал, что у звезды была уже шестая химиотерапия.

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