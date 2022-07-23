Танцор говорит - Руслана умело скрывала свои слабости.

Хореограф Влад Яма, который познакомился с Русланой Писанкой во время кастинга на первый сезон проекта "Танцы со звездами" в 2006 году, рассказал о том, что замечал за покойной во время работы. Некоторое время он вместе снимался с ней в телешоу "Твій день" на канале 1+1.

Наблюдениями он поделился в интервью со Славой Деминым для "Люкс ФМ".

Так, Яма говорит - слышал, что она могла потерять сознание во время спектакля, но самостоятельно никаких проблем с ее здоровьем не замечал.

"Кажется, пару раз она говорила, что голова болела. То ли на погоду, то ли просто она была уставшей", - припоминает Влад.

Артист говорит - причин для усталости было достаточно, ведь Писанка была настоящим трудоголиком.

"Она очень много ездила за рулем. Было такое несколько раз, что она на эфир приезжала с поезда утром в 6 часов. После спектакля ночь в поезде и потом прямой эфир. А бывало, что приезжала даже за рулем, потому что снималась в кино. Но каких-то проблем заметных я не видел", - рассказал хореограф и телеведущий.

Напомним, Ольга Сумская рассказала, как и где похоронят Руслану Писанку.

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