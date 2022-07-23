Игорь Исаков рассказал о последних днях жизни своей супруги.

19 июля украинцев всколыхнула новость о том, что умерла актриса и телеведущая Руслана Писанка. Впервые после этой трагической новости ее супруг Игорь Исаков дал интервью программе "Сніданок з 1+1" и рассказал о том, как женщина прожила последние дни своей жизни.

Так, мужчина уточнил - Писанка молчала о своей болезни, потому что не хотела, чтобы коллеги и поклонники видели ее такой. Игорь вспоминал, что, живя в Германии (куда они отправились в феврале), она всегда тщательно собиралась, надевала парик и красилась перед выходом на улицу. Таким образом она пыталась скрыть свой болезненный вид.

"У меня Руся была человек-магнитик, который притягивал к себе очень положительных людей. Нам невероятно повезло, что в Германии появились такие друзья, которые нас сразу пустили к себе в семью. Это был дом. И так получилось, что они ехали в отпуск и где-то дней через пять, как Руся ушла, подошел мужчина и сказал: "Возьмите ключи от дома и живите у нас столько, сколько надо". Я забрал Русю после капельницы. Была шестая химия, я забрал ее и сразу привез в дом. Я безгранично благодарен этой семье, что дали почувствовать Русе последние дни себя как дома", - рассказал Игорь Исаков.

Напомним, Руслану Писанку уже кремировали. Об этом рассказала Ольга Сумская. Прощание с ней состоится в Германии, в городе Кайзерлаутерн. Затем муж звезды перевезет ее прах в Киев и здесь артистку похоронят на Байковом кладбище. Сейчас идет процесс оформления всех документов.

Также УНИАН писал, что Влад Яма рассказал, замечал ли он болезнь Русланы Писанки во время работы с ней.

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