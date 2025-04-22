Виталина Библив призналась, что неприличное предложение получила в 19-летнем возрасте.

Известная украинская актриса Виталина Библив впервые призналась, что получала неприличное предложение от режиссера. Артистка отметила, что она никогда не была жертвой домогательств или насилия, однако в ее карьере не обошлось без предложений о роли, которую можно было получить через постель.

В интервью для Марии Ефросининой исполнительница роли Любани из сериала "Домик на счастье" поделилась, что неприятный разговор с вышеупомянутым режиссером состоялся, когда ей было всего 19 лет. Тогда звезда картин "Женский доктор", "Две матери", "На линии жизни" и других только начинала свой путь в кино и снималась в эпизодических ролях.

Во время съемок одной картины к ней подошел российский режиссер. Тогда он предложил девушке интим в обмен на роль. В частности, россиянин пообещал: если актриса переспит с ним, то он даст ей главную роль в фильме. В ответ на это Виталина не растерялась и просто "послала" мужчину.

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"Я снималась в массовке, он ко мне подходит и говорит: "Если ты со мной переспишь или отс*с*ш мне, я тебе дам главную роль в новом проекте". Я сказала: "А не пошли бы вы?". У меня был выбор: синяя таблетка или красная..." - вспомнила актриса.

Знаменитость отметила, что даже в довольно юном возрасте поняла, что на подобные предложения соглашаться не стоит. Она не хотела достичь успеха через постель. Артистка убеждена, что ее даже могли обмануть и использовать, поэтому рада, что тогда отказала режиссеру.

"Меня этому никто не учил, но я почему-то в 19 лет тогда поняла, что это неправильно. Я взвесила все. Я буду ему должна постоянно. Меня будут называть режиссерской подстилкой. Я говорю, я могла сразу или нет. Я пошла сниматься в массовке дальше. Да и не факт, что мне бы дали эту роль", - подчеркнула Библив.

Напомним, ранее Виталина Библив призналась, что записала видеозавещание во время оккупации Киевской области. Актриса поделилась, что во время очередного обстрела россиян уже прощалась с жизнью. Она 33 дня прожила в оккупации и провела их в бомбоубежище. По ее словам, когда по телевидению уже объявили об освобождении области, оккупанты продолжали атаковать города.

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