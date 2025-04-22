Виталина Библив поделилась, что во время очередного обстрела россиян уже прощалась с жизнью.

Украинская актриса театра и кино Виталина Библив рассказала о жизни в оккупации в начале полномасштабного вторжения. Артистка призналась, что после официального объявления об освобождении Киевской области от россиян в 2022 году, она была свидетелем обстрела, во время которого прощалась с жизнью и даже записала прощальное видео для подруг.

Об этом звезда сериалов "Домик на счастье", "Женский доктор", "Две матери", "На линии жизни" рассказала в интервью для Марии Ефросининой. В начале большой войны Библив находилась в Киевской области, которую оккупировали россияне.

Женщина 33 дня прожила в бомбоубежище, где пряталась от оккупантов вместе с соседями и пыталась помочь всем, кто в этом тогда нуждался. По ее словам, когда в апреле 2022-го объявили, что Буча, Ирпень, Гостомель были освобождены от захватчиков, они продолжали атаковать города.

Видео дня

Актриса во время очередного обстрела уже даже начала прощаться с жизнью и записала так называемое видеозавещание для своих подруг. В нем она рассказала, как бы хотела, чтобы ее похоронили:

Я записывала прощальное видео после того, как говорили, что освободили Киевскую область. Я говорила: "Девочки, у нас здесь происходит такой п*зд*ц. Я не знаю, что будет, но оденьте меня в желтый костюм, красиво, чтобы я лежала, не плачьте, включайте веселую музыку.

На ролике Библив, который обнародовала в интервью Ефросинина, слышно, что знаменитость говорит, что "так страшно ей еще не было", как во время той атаки врага. Виталина добавила, что никогда не хотела, чтобы родные или друзья страдали из-за ее смерти. Звезда не боится ухода в мир иной. Поэтому даже в 2022 году, если бы тогда она не спаслась от обстрела врага, хотела, чтобы ее похоронили без слез.

"Я не боюсь смерти, но вот, знаете, хочется, чтобы о твоем уходе (в мир иной - УНИАН) о нем поговорили хотя бы два дня, но чтобы хорошее говорили. Мне не хотелось, чтобы у меня на похоронах (плакали - УНИАН)", - добавила артистка.

Напомним, ранее Виталина Библив рассказала о родственниках в оккупации. Актриса не стала скрывать, что очень волнуется за родных, которые несколько недель подряд раньше могли не выходить на связь. Сейчас для нее нет "хороших россиян", несмотря на то, что у звезды есть немало знакомых и родственников по папиной линии в РФ.

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