Знаменитость долгое время жила за границей, но новогодние праздники решила провести в кругу родных.

Известная украинская певица Вера Брежнева вышла на связь и сообщила, что она вернулась на родину. Исполнительница приехала в Киев и показала первые фото из своего дома.

В своем Instagram артистка опубликовала кадры, на которых рассказала, что накануне она приехала из Польши в Украину. До этого артистка жила в Европе и приезжала на родину по делам, а также, чтобы навестить родных. Сейчас звезда находится в Киеве и после приезда призналась, что не могла дождаться встречи с родными стенами.

Судя по подписи под фото, Брежнева приехала в Украину ненадолго. Новогодние праздники она проведет в кругу самых родных, а после этого, вероятно, снова отправится за границу.

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"Время в пути пролетело незаметно и вот наконец-то дома", - написала певица.

По приезду знаменитость сразу показала поклонникам, как украшена ее квартира к праздникам. На снимке, который опубликовала Вера, она засветила интерьер помещения, а также главный атрибут новогодних праздников - елку. Зеленая красавица была украшена различными игрушками и гирляндой.

"Каникулы дома", - добавила на английском Брежнева.

К слову, еще одной причиной возвращения звезды в Украину, вероятно, может быть ее новый роман. Сама исполнительница уже признавалась, что влюблена, а в сети ходили слухи, что артистка состоит в отношениях с состоятельным киевлянином. Парочку замечали вместе еще осенью на концерте "Океана Эльзы".

Позже блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказывал, что новым избранником Веры является 37-летний банкир Роман Бунич. Точно неизвестно, как долго пара может находиться в отношениях, однако ранее поговаривали, что Бунич был вместе с другой певицей Мишель Андраде. Сама знаменитость скрывает избранника и не подтверждала новый роман.

Напомним, ранее Вера Брежнева показала, как изменилась ее 15-летняя дочь. Певица поздравила девушку с особым праздником и посвятила ей сообщение в сети.

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