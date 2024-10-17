Это первые отношения артистки после развода с Меладзе.

Известная певица, в прошлом участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева больше не одинока. Стали известны новые подробности ее личной жизни.

Подозрения, что артистка закрутила новый роман, оказались правдивыми. После развода с композитором и продюсером Константином Меладзе 42-летняя артистка тщательно скрывала личную жизнь и заявляла, что ее сердце свободно. Однако в последнее время ситуация изменилась.

Сейчас, как сообщил блогер-сплетник Богдан Беспалов на сайте Bespalovmedia со ссылкой на собственные источники, звезда находится в отношениях с богачом. С ним, кстати, исполнительница накануне была замечена на концерте "Океана Эльзы" во Дворце спорта в Киеве.

Видео дня

Звездный обозреватель сообщил, что Брежнева уже даже переехала в квартиру новоиспеченного избранника и они уже живут вместе. Как пишет блогер, у влюбленных сейчас продолжается "букетный период". Это ранее подтверждала и сама Вера, публикуя кадры с большими букетами и указывая, что их дарит ей мужчина.

"Поговаривают, что мужчина достаточно состоятельный и у него много связей, как среди политиков и крупного бизнеса, так и в шоу-бизе", - отметил Беспалов.

Пока что неизвестно, чем занимается бойфренд исполнительницы и другие подробности его жизни.

К слову, Брежнева и Меладзе тайно поженились в Италии 23 октября 2015 года. Впоследствии ходили слухи, что у пары не все так хорошо в отношениях. Впервые сама Вера намекнула на развод с мужем в 2020 году. Позже поговаривали, что у супругов разные политические взгляды, что могло стать причиной разрыва.

Напомним, ранее Вера Брежнева попала в языковой скандал в сети. Певицу захейтили из-за общения на русском.

Вас также могут заинтересовать новости: