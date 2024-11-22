Артистка ответила, когда планирует свадьбу с бойфрендом.

Известная певица Вера Брежнева, которой приписывали роман с состоятельным киевлянином, впервые отреагировала на слухи. Артистка призналась, что сейчас влюблена и поделилась подробностями личной жизни.

Как известно, в октябре звезду заметили в компании неизвестного мужчины на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве. В сети писали, что Брежнева закрутила новый роман богачом. Пара уже даже якобы живет вместе.

Позже известный блогер-сплетник Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники рассказывал, что новым избранником Веры является 37-летний банкир Роман Бунич. Точно неизвестно, как долго пара может находиться в отношениях, однако ранее поговаривали, что Бунич был вместе с другой певицей Мишель Андраде.

На этот раз знаменитость снова не раскрыла, с кем именно у нее роман, однако заверила, что после развода с Константином Меладзе, она снова влюблена. Брежнева говорит, что сейчас она чувствует себя по-настоящему счастливой.

"Я влюблена. Я сейчас очень счастлива, наполнена любовью и чувствую себя самой красивой. Так, как сейчас, я себя никогда не чувствовала", - поделилась звезда.

А вот снова выходить замуж певица не спешит. Вера уже состояла в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом и Меладзе, но с обоими мужчинами она развелась. Поэтому сейчас для нее в приоритете крепкие и доверительные отношения, которые должны пройти проверку временем. Знаменитость хочет поближе узнать своего партнера.

"Я не спешу замуж, потому что уже там была. Для того, чтобы выйти замуж, надо действительно хорошо узнать друг друга. Иногда мы спешим и, к сожалению, только потом понимаем это уже в браке, что надо было "на берегу" договориться и понять, идем ли мы параллельно. Для меня сейчас самая большая ценность - не брак, а крутые отношения", - подчеркнула Брежнева.

Напомним, ранее Вера Брежнева впервые после развода показалась в объятиях с Меладзе. Артистка опубликовала фото с бывшим.

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