По словам Беспалова, ранее мужчина был в отношениях с другой певицей.

В сети уже месяц ходят слухи, что известная певица Вера Брежнева закрутила новый роман после развода с продюсером Константином Меладзе. Украинский блогер-псплетник Богдан Беспалов рассказал, кто стал новым избранником 42-летней исполнительницы.

Как известно, первые сплетни о новом романе знаменитости распространились, когда парочка засветилась на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве в октябре. Хотя сама Брежнева после развода с Меладзе в 2023 году тщательно скрывала свою личную жизнь, инсайдеры сообщили, что она уже даже живет с новым избранником.

Со ссылкой на собственные источники, Беспалов отметил, что бойфренд Веры работает в банковской сфере. 37-летний Роман Бунич занимает должность директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров "Креди Агриколь".

Однако ранее блогер рассказывал, что банкир находится в отношениях с певицей Мишель Андраде. Пара была вместе почти год, а сейчас появилась информация о романе Бунича с Брежневой.

При этом инсайдеры указывают, что на днях видели Андраде с мужчиной на день рождении у общих друзей.

"Это тот самый мужчина, который обожает Мишель Андраде. У них отношения длительное время. Для него Мишель - это любовь всей жизни. Так сказать, повезло, потому что и красавчик, и очень-очень состоятельный. В противовес этой романтической истории появляется Вера Брежнева", - сказал звездный обозреватель.

К слову, пока ни одна из певиц не подтверждали отношения с Романом, как и он сам.

Напомним, ранее Вера Брежнева впервые после развода показалась в объятиях с Меладзе. Артистка после слухов о новом романе опубликовала фото с бывшим.

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