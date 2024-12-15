Певица рассказала, что очень скучает по дочери.

Известная украинская певица Вера Брежнева поздравила свою младшую дочь Сару с 15-летием, опубликовав серию фотографий в Instagram. На снимках видно, как изменилась девушка за последние годы.

Сара выглядит уже совсем взрослой, что неоднократно становилось поводом для обсуждений в соцсетях. Некоторые пользователи даже подозревали ее в пластических операциях, но девушка опровергла эти слухи, поблагодарив за свою красоту родителей.

Вера Брежнева лаконично, но нежно поздравила дочь с днем рождения. Она также опубликовала совместное селфи с Сарой, на котором видно, что девушка унаследовала красоту от своей звездной мамы.

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К слову, Сара Киперман - младшая дочь Веры Брежневой от брака с бизнесменом Михаилом Киперманом. Девушка живет в Европе и планирует получить образование дизайнера интерьеров. Ранее она училась в США.

В подборке фотографий, которые опубликовала Брежнева, можно увидеть, как со временем менялась Сара.

Еще несколько лет назад она была совсем юной девочка, а сейчас выглядит как взрослая девушка.

Стоит отметить, что Сара Киперман уже достаточно самостоятельная и ведет активную жизнь. Она путешествует, занимается спортом и имеет собственный блог в Instagram, где делится с подписчиками моментами из своей жизни.

Напомним, Вера Брежнева обратилась к бывшему Меладзе.

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