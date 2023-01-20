Актер опубликовал короткий ролик под песню "Береги мою любовь" российского хип-хоп исполнителя Xcho.

Известный на весь мир актер Уилл Смит попал в скандал из-за видео в Instagram. Он выложил ролик, как при помощи беговой дорожки, лампы, дым-машины и игрушечной машинки снимают крутой реалистичный кадр. Смит уточнил, что таким образом создаются многие спецэффекты в фильмах.

"Вы удивитесь, сколько снимков в фильмах сделано именно так! Люблю творчество", - написал голливудский актер.

Все бы ничего, вот только пользователи накинулись на него из-за песни, которая играла на фоне - это композиция российского хип-хоп исполнителя и автора песен армянского происхождения Xcho. Сама песня называется "Береги мою любовь" и исполнена на русском языке.

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Реакция соцсетей

"Использование российской музыки – это плата за российские ракеты, убивающие людей в Украине"

"Россия каждый день убивает мирных людей и детей в Украине. Слушать русскую музыку, есть их еду, смотреть их фильмы – это стыд!"

"Эй, Уилл! Русская музыка в вашем видео – это фигня. Пожалуйста, не используйте эту песню, если вы действительно поддерживаете Украину"

А вот россияне решили в связи с этим пригласить Уилла Смита к себе в гости.

"Заезжай в гости, водки выпьем, икры пожрём, медведя погладишь"

"Зашёл в комменты чтоб посмотреть сколько здесь русских"

"Старина Уилл х*йню не запостит!"

Напомним, Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию "Оскара" из-за громкого скандала на премии, где актер ударил по лицу ведущего.

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