55-летний актер ждет рождения еще одного ребенка.

Известный оскароносный американский актер Уилл Смит, который ранее опроверг слухи о своей нетрадиционной ориентации, готовится стать отцом в третий раз. Однако ребенка ему родит не жена Джада Пинкетт-Смит, а другая женщина.

Радостную весть супруги сообщили во время премьеры нового фильма "Плохие парни: Все или ничего", в котором сыграл актер. Отмечается, что 55-летний Уилл и 52-летняя Джада обратились за услугами к суррогатной матери. Звездная пара уже ожидает пополнения в семье.

"У Уилла и Джады родится еще один ребенок от суррогатной матери", - рассказал человек, приближенный к паре, пишет издание Ace Showbiz.

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Что известно о браке знаменитостей

Уилл и Джада поженились более 26 лет назад и считаются одной из самых образцовых пар Голливуда. В прошлом году женщина шокировала новостью поклонников, что они с актером больше не живут вместе. Это продолжается с 2016 года. Однако официально пара до сих пор состоит в браке.

Джада делилась, что каждого из них до сих пор есть чувства друг к другу и пытаются спасти брак. Они готовы работать над отношениями и решили, что ребенок станет движущей силой, которая воссоединит их.

Супруги уже воспитывают двоих детей: 26-летнего сына Джейдена и 23-летнюю дочь Уиллоу. Смит также имеет сына Трея от предыдущего брака.

К слову, Уилл известен по ролям в фильмах "Люди в черном", "Плохие парни", "День независимости", "Алладин", "Я, робот", "Враг государства". Он был дважды номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль и стал ее лауреатом за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Король Ричард". Также обладает премиями "Золотой глобус", BAFTA, премией Гильдии киноактеров США и Грэмми.

Напомним, ранее Уилл Смит попал в скандал из-за видео с русскоязычной песней.

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