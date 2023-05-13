Мосейчук отреагировала на все с юмором.

Известная украинская телеведущая и звезда 1+1 Наталья Мосейчук узнала о том, что в РФ ее внесли в список "террористов и экстремистов". Она выступает против российской агрессии и путинского режима, а потому новое "звание" ее не расстроило.

На своей странице в Instagram Мосейчук отреагировала на то, что стала "террористкой" в РФ. Ведущая пошутила, что это было "поздравлением". Уже скоро, 30 мая, Мосейчук исполнится 50 лет

"Так меня еще никто не приветствовал! В аккурат под юбилей. Финмониторинг РФ внес меня в список террористов. Слава Украине!" - написала Мосейчук.

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Также она показала фото. На нем Мосейчук позирует с песиком на руках и улыбается.

Комментаторы поздравили ведущую с новым "званием". Они отметили, что ее реакция "убила" и насмешила. Пользователи пишут:

"Поздравляю! Это значит, что вы украинка не только по паспорту, а сердцем и душой тоже! Спасибо и поздравляю!"

"Героям Слава. Значит, 100% двигаетесь в верном направлении"

"Почетное звание для украинца".

Список "террористов" в РФ

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия обновила список так называемых "террористов". На этот раз туда внесли российского актера Артура Смольянинова, который осудил полномасштабную войну против Украины.

Кроме этого, в список "террористов" попал экс-советник ОП Алексей Арестович. Он уже отреагировал на новое "звание" и пошутил. По словам Арестовича, это "приятная мелочь".

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