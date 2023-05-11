Бывший советник ОП отреагировал на это с юмором.

В России обновили список "террористов и экстремистов". В этот раз в него внесли бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и российского актера Артура Смольянинова, который осудил путинский режим.

Обновленный список уже появился на сайте Росфинмониторинга. Как сообщают росСМИ, люди, попавшие в этот список, не могут пользоваться банковскими услугами на территории страны-агрессора.

"По закону, попавшие в этот перечень лица лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках, использовать деньги на банковских счетах", - отмечают российские издания.

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Арестович уже отреагировал на то, что в РФ его признали "террористом". В своем Telegram-канале он прокомментировал это с юмором.

"Мелочь, а приятно", - написал Арестович.

Смольянинов, которого ранее в РФ уже назвали "иноагентом", новое "звание" пока что не комментирует. Осенью прошлого года он выехал из РФ. Актер живет в Латвии.

Что Смольянинов говорит о войне в Украине

В апреле прошлого года Смольянинов выступил против войны в Украине. Он заявил, что не понимает, на каких основаниях русские солдаты обстреливают города, убивают мирных жителей. Также актер говорил, что считает украинцев своими братьями. По словам Смольянинова, если он и пойдет воевать, то только за нашу страну.

В начале 2023 года стало известно, что в РФ хотят завести на актера уголовное дело из-за поддержки Украины. Помимо этого, его жену, актрису Дарью Мельникову, отстранили от съемок в сериале "Папины дочки". В феврале Смольянинов мощно унизил Путина в стихах, за что в Госдуме РФ его назвали "предателем".

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