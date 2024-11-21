Артур Логай ответил, должны ли артисты мобилизоваться.

Украинский актер, звезда картин "Крашанка", "Моя любимая Страшко", "Коп из прошлого" Артур Логай, который ранее попал в аварию, рассказал, как относится к мысли, что творческим людям не место на фронте. А также признался, готов ли он мобилизоваться в ряды ВСУ.

Артист отмечает, что во время войны каждый украинец должен делать все возможное для победы, неважно, где ты находишься, в тылу или на передовой. По его словам, он старается быть максимально эффективным в Киеве, однако при необходимости знаменитость готов взять в руки оружие и стать на защиту страны.

"Нужно, чтобы армия развивалась, менялась, была обеспеченной и могла действовать наилучшим образом в тех непростых условиях, которые сложились. Потому что война - не линейная история. Мы должны двигаться и развиваться, приспосабливаясь как можно быстрее к реалиям. А другая часть меня понимает, что пока что-то не меняется или меняется, но медленно, то делаю свое - в тылу, но для армии. А если не смогу, то должен быть там. Или ты для армии, или ты в армии - в воюющей стране может быть только так", - сказал Артур в интервью OBOZ.UA.

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Также актер признался, что у него есть бронь от мобилизации. Ее он получил от театра, в котором работает уже длительное время. При этом Логай убежден, что артисты ничем не отличаются от других людей, поэтому не считает, что для них должны быть особые условия и они не должны воевать.

"Бронь у меня есть от театра. Как будет потом, не знаю. Но я не считаю, что творческие люди какие-то особенные. Не думаю, что я важнее, чем кто-то другой. Поэтому если придет моя очередь, значит придет моя очередь", - подчеркнул кинозвезда, также известный по сериалити "Киев днем и ночью".

Напомним, ранее Артур Логай признался, что пытался покончить с собой. Артист рассказал, когда это произошло и что стало причиной намерений совершить самоубийство.

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