Артур Логай рассказал, что стало причиной такого решения.

Украинский актер, звезда сериалов "Киев днем и ночью", "Моя любимая Страшко" и фильма "Крашанка" Артур Логай признался, что пытался покончить с собой. Артист рассказал, когда это произошло и что стало причиной намерений совершить самоубийство.

Знаменитость поделился, что с 12 лет у него была лудомания - зависимость от азартных игр. В свое время он тратил все деньги на казино и залез в большие долги. В 18-летнем возрасте психологическое состояние Артура было на грани. Он не мог справиться с зависимостью, не понимал, как отдавать долги, и чувствовал себя виноватым перед мамой. Это и стало причиной того, что актер пытался убить себя.

Логай в 18 лет, когда родителей не было дома, хотел вскрыть себе вены, но, к счастью, родные раньше вернулись домой и спасли его. У артиста до сих пор есть шрамы от порезов. Он признается, что, наверное, не хотел тогда покончить с жизнью, ведь если бы намеревался это сделать, то довел бы дело до конца. Свой поступок мужчина объясняет тем, что он хотел привлечь внимание и снять ответственность за содеянное ранее.

"Я устал. Если бы я действительно тогда хотел, то мы бы сейчас не разговаривали. Я думаю, что на тот момент это было и желание и нежелание, и способ привлечь внимание, и способ снять с себя ответственность за то, что наделал. Все понемногу, но, если бы хотел, доделал бы до конца. Возможно мне тогда повезло, что родители приехали раньше, чем должны были приехать. Было глубоко (раны глубокие - УНИАН), испугался, было неприятно", - откровенно рассказал Логай.

По его словам, лудомания не лечится и он предполагает, что зависимость до сих пор у него есть. Но сейчас артист сосредоточен на работе и семье, поэтому просто у него нет времени думать об игровых автоматах или казино.

Напомним, ранее Артур Логай попал в аварию. Артист раскрыл подробности ДТП и ответил, получил ли травмы в результате инцидента на дороге.

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