Ведущая умилила новыми кадрами с мальчиком.

Популярная украинская ведущая Иванна Онуфрийчук, наиболее известная по шоу "Танцы со звездами", которая уехала с мужем за границу, поделилась очередной порцией семейного контента в сети. Телезвезда раскрыла, какое гражданство получил ее сын.

Не секрет, что маленький Адам появился на свет в Швейцарии, где его звездная мамочка вместе с папой живут уже длительное время. Поэтому были подозрения, что мальчик получит гражданство именно этой страны.

На своей странице Instagram блогерша опубликовала новые милые фотографии с сыном. На них малыш держал в руках паспорт. Видно, что это украинский заграничный документ. Следовательно, как подтвердила Онуфрийчук, Адам - гражданин Украины, несмотря на то, что пока живет за ее пределами. В подписи к кадрам ведущая поделилась своими впечатлениями и указала, что очень счастлива была родить еще одного украинца. А теперь этот статус официально закреплен за Адамом.

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"Официально: +1 маленький украинец. Адамчик стал гражданином Украины и теперь у него даже есть свой загранпаспорт! Казалось бы, обычный документ, но для меня это такая радость, не передать словами. Я родила украинца, наша нация увеличилась еще на одного человека! От этого осознания я расплываюсь в улыбке", - написала знаменитость.

К слову, на камеру сын Иванны позировал в стильном образе. Его одели в клетчатую рубашку коричневых оттенков и серые штанишки. А вот его мама показалась в черной футболке с белой надписью. На снимках женщина и мальчик мило улыбались и радовались официальному статусу украинца Адама.

Отметим, что Адам появился на свет 29 мая 2024 года. Первенца телезвезда родила от казахского бизнесмена Алмаза, с которым состоит в отношениях с 2021 года. Супруги тщательно подошли к планированию беременности. Муж и жена отказались от плохих привычек и уделили внимание своему здоровью. Пара хотела бы, чтобы сын родился в родном для Иванны Киеве, однако из-за войны они выбрали более безопасное место.

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук рассказала о страхах материнства и какие изменения в отношении к воспитанию у нее произошли.

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