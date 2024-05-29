Телеведущая замиловала первыми фото малыша.

Известная украинская телеведущая, которая вела шоу "Танцы со звездами", Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой. У телезвезды и ее мужа - казахского бизнесмена Алмаза - родился сын.

Радостную весть ведущая сообщила в своем Instagram. Онуфрийчук поделилась первыми кадрами первенца, на которых видно лицо мальчика. На фото сыночек спит у звездной мамочки на груди. Какое имя Алмаз и Иванна выбрали для малыша - неизвестно.

"Наша радость, наше счастье, наша Вселенная! Мы ждали тебя всю жизнь", - написала под фотографиями телеведущая.

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Мальчик появился на свет за границей. Для родов супруги выбрали клинику в Швейцарии. Иванна даже показала, как выглядела ее палата.

Поклонники телезвезды и украинские знаменитости уже успели поздравить мамочку с рождением сына. Подписчики написали немало пожеланий Онуфрийчук:

"Поздравляю вашу большую красивую семью с таким счастьем!"

"Поздравляю. Пусть этот мир будет наполнен всем самым добрым для вашего мальчика"

"Кажется, выкопанный папуля"

"Искренние поздравления с пополнением в семье"

До этого ведущая рассказывала, какой вес набрала за время беременности. Она поделилась, как изменилось ее тело за 9 месяцев.

Напомним, ранее Джамала в третий раз стала мамой и рассекретила имя малыша.

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