Ведущая показала, как изменился мальчик за последние месяцы.

Известная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук поделилась новыми кадрами своего маленького сына. Знаменитость рассказала о страхах материнства и какие изменения в отношении к воспитанию у нее произошли.

В своем Instagram телезвезда опубликовала несколько новых фотографий, на которых показалась вместе с 5-месячным Адамом. Заметно, что кадры были сделаны у них дома. Мама позировала на камеру в белой рубашке и светлых брюках, а мальчик - сразу в нескольких образах. В частности, он примерил белый вязаный костюм, шортики, коричневые штанишки и светлую кофточку.

В подписи к снимкам Иванна отметила, что она столкнулась со многими страхами материнства и была очень тревожной мамой. Однако сейчас ведущая научилась преодолевать эти страхи, и она больше не переживает из-за каждой мелочи, а даже научилась уделять время себе и оставлять сына с родными.

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"Кажется, у нас наступает тот период, когда материнство начинает быть все больше в удовольствие. Те страхи и паника, которые были в начале, развеиваются. Зато появляется внутреннее спокойствие, графики сна и кормления, утренние и вечерние ритуалы. Это дает возможность хотя бы немного планировать свои дни и дела. Я не стесняюсь просить о помощи и не представляю себя без нее. Первое время я не думала, что смогу оставлять своего ребенка с кем-то, а сейчас отношусь к этому проще. Мамам также нужно пространство. Вот так мы и растем", - поделилась Онуфрийчук.

Отметим, что Иванна замужем за казахским бизнесменом Алмазом. Вместе они с 2021 года. Их первенец родился за границей, в Швейцарии. Супруги тщательно подошли к планированию беременности. Муж и жена отказались от плохих привычек и уделили внимание своему здоровью.

В начале весны 2024 года Онуфрийчук призналась, что беременна, а уже в мае она впервые стала мамой.

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук описала свою подготовку к родам. Она рассказала об опыте рождения ребенка за границей. По ее словам, роды были очень сложными, но сейчас звезда забыла о неприятных моментах и наслаждается материнством.

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