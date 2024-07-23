Она также рассказала о трудностях материнства

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая недавно стала мамой впервые, отправилась на отдых с сыном Адамом и мужем. Семья поехала на остров Сардиния

По словам Иванны, с рождением ребенка она начала растворяться в мамских делах и забывать о себе. Поэтому отдых и смена обстановки - было лучшим решением.

"Как-то подруга меня спросила: "Как ты?", а я и не заметила, как отвечая, сразу начала рассказывать о материнстве и сыночке. Она меня подловила и говорит: "Здесь все понятно. А ты сама, как женщина, как?". И этот вопрос поставил меня в ступор. Я задумалась о том, что я настолько растворилась в сыне, что себя отложила на второй план. Сейчас я действительно не принадлежу себе. Возможно, это не совсем правильно и нужно о себе тоже не забывать, но это мой сознательный выбор и пока я не понимаю, как могу это изменить", - написала Онофрийчук в своем Instagram и показала фото с отдыха.

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Девушка также отметила, что иногда ей трудно физически постоянно быть с ребенком, но есть то, что помогает справиться с усталостью:

"Конечно, сложно, когда сын постоянно на руках, когда плачет, а тебе сложно его успокоить. В такие моменты отпадают руки и спина, мне становится себя жалко, хочется плакать вместе с ним. Но все это длится считанные минуты. Достаточно мне посмотреть в его глазки или увидеть улыбку, как непонятно откуда открывается 5-е дыхание и вся физическая усталость забывается. Мне кажется, что только у женщин, которые родили, есть такая всеобъемлющая любовь, которой учит ребенок, и которая окрыляет снова и снова".

Напомним, певица Надя Дорофеева показала, что подарила 3-летнему сыну своего мужа.

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