Украинская певица SOWA в интервью УНИАН рассказала о потерях на войне, об изменении смыслов, и о том, как нужно помнить погибших.

Война изменила жизнь каждого украинца. Но когда беда касается твоей семьи - боль становится личной и невыносимой. Певица SOWA впервые рассказала о дяде, который пропал без вести во время защиты неба Украины. В откровенном интервью УНИАН она поделилась тем, как ее семья переживала месяцы без вестей, что помогало держаться в самые темные моменты, и как война изменила ее творчество, отношение к жизни и к близким.

Есть ли в твоей жизни люди, которых ты потеряла из-за войны? Какими они были?

К сожалению, в наши дни практически каждая украинская семья теряет своих близких людей, и мою семью это также не обошло... В нашей семье много мужчин среди тех, кто защищает страну на главном фронте. Двое братьев моего отца защищают наше небо. Один из них - родной брат моего отца, мой дядя - пропал без вести. В течение нескольких месяцев мы не имели с ним никакой связи. Мы понимали, что это может свидетельствовать только о двух вещах: либо он в плену, либо его уже нет среди нас.

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И это - самое страшное, когда не знаешь, что происходит с человеком, который является частью твоей семьи. Это страшно и больно. Множество вопросов и волнений: где он? Жив ли он? Страшно представить, в каких муках находится человек, если он в плену, держась за единственную надежду вернуться домой. Желаю каждому нашему военному вернуться в свои дома, где их будут ждать и ценить каждое мгновение рядом с ними.

Как ты переживала эти потери? Что помогало тебе держаться?

Присутствие близких рядом - вот что помогает в любых жизненных ситуациях. Быть окруженной людьми, которые проживают эту ситуацию вместе с тобой и разделяют твои чувства.

Когда я узнала об исчезновении дяди, не могла понять, что это - по-настоящему. Больше всего меня беспокоило: как это переживает мой отец, не зная, что происходит с его братом.

В такие моменты стоит открываться близким, которые могут поддержать. Не нужно прятать эмоции в себе - их нужно прожить, чтобы хоть немного облегчить эмоциональное давление, которое накатывается при такой страшной новости.

Изменила ли война твое отношение к жизни, творчеству, близким людям?

Однозначно да. Мой взгляд на творчество стал более взрослым. Я никогда не писала песен о любви к своей стране и силе нашей земли. После начала полномасштабного вторжения моя первая авторская песня была о том, что слезы - это не слабость, это наша сила: умение проживать эмоции, чтобы выжить. Так появилась песня "Сльози - то моя зброя". Впоследствии я написала "Дом" - трек о патриотизме и борьбе за свои права.

Изменилось не только отношение к творчеству, но и к жизни. Только в сравнении понимаешь, как мы раньше не ценили то, что сегодня стало самым важным. Когда ночь проходит без сирен и взрывов - это уже маленькое чудо. Не проснуться от сирены, не мчаться в укрытие - такие вещи стали бесценными.

Изменился и взгляд на время. Сейчас как никогда понимаешь: нужно действовать, не откладывать жизнь на потом. Если в начале войны многие спрашивали: "Актуально ли это?" - сегодня ответ один: "А когда, если не сейчас?"

Спокойствие, свобода перемещения, жизнь без страха - все это теперь воспринимается совсем иначе.

Как ты сейчас поддерживаешь тех, кто потерял родных? Есть ли у тебя личная миссия в этом?

Поддержка, которую мы можем дать другим, — это наши слова, которые подтверждаются действиями. Когда говоришь "я рядом и готова помочь" - нужно действительно быть рядом и помогать.

Благодарность - это тоже форма поддержки. Мы должны помнить каждого героя, который отдал жизнь за нас. Мы не можем снять с человека боль потери, но можем поддержать семьи героев - искренностью, уважением, памятью. Это наш долг - помнить их храбрость и жертвенность.

Как бы ты хотела, чтобы Украина помнила погибших? Что каждый из нас может сделать для этого?

Чтобы помнить - нужно вспоминать. Чтобы вспоминать - нужно видеть последствия войны и никогда не повторять ошибок. Не избегать проблем, а не допускать их снова.

Памятники, как Аллеи Героев Славы - это первое, что должно напоминать нам о погибших. Каждый раз, когда я прохожу мимо флажков с фотографиями погибших в Киеве - это возвращает в реальность. Это боль, которую проживают эти семьи.

Мы все ответственны за то, чтобы сохранять память. Для этого нужно отмечать важные даты, говорить о них, чествовать героев. Тем, у кого есть дети, - стоит рассказывать им правду об истории нашей страны. Чтобы во взрослом возрасте они знали: нельзя впускать врага в свой дом и забывать о силе своего языка и культуры.