Знаменитость уже не первый раз произносит эти слова.

Сейчас украинская артистка Верка Сердючка находится в Кракове, где дает благотворительные концерты. На одном из них она прокричала заветные слова прямо со сцены.

Во время выступления Сердючка начала кричать "Путин, чтоб ты сдох! Аминь". Поляки, поддерживающие в войне Украину, начали произносить эту кричалку вместе с артисткой и ее сценической "мамой" Инной Белоконь. После этого зал начал громко аплодировать.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, оставался в Украине. Он ведет информационную войну и выступает на благотворительных концертах в поддержку нашей страны.

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Напомним, ранее Андрей Данилко с "мамой" передали "привет" оккупантам в Херсоне. Они публично показали захватчикам неприличный жест. Поклонники артиста были восхищены таким его поступком.

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