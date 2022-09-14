Рядом на фото - сценическая "мама" Сердючки Инна Белоконь.

Известный украинский певец Андрей Данилко, которого весь мир знает в сценическом образе Верки Сердючки, показал неприличный жест, адресовав его российским оккупантам.

Соответствующее фото артист разместил на своей странице в Instagram. Пост звезда сопроводил словами: "Вот вам, а не Херсон!".

На фотографии Данилко предстал в своей фирменной черной кепке, свитшоте и медицинской маске, спущенной на подбородок. Рядом - сценическая "мама" Сердючки Инна Белоконь. Обе звезды показывают в камеру дули.

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На момент публикации новости запись певца набрал почти 70 тысяч лайков, многие восхищены жестом Андрея.

Напомним, бои за Херсон начались после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Наступление российских сил на Херсон происходило с юга, со стороны Крымского полуострова.

1 марта россияне прорвались в Херсон с помощью бронетранспортеров. 2 марта 2022 года Херсон перешел под контроль ВС России.

ВСУ наносят удары по пунктам оккупантов в Херсоне и области, по их складам боеприпасов.

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