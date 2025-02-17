'С мужем уже все': жена ведущего Дмитрия Комарова снова подогрела слухи о разводе

Кучеренко не публикует фото с мужем, из-за чего появились слухи об их разводе.

Супруга ведущего проекта "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова - Александра Кучеренко - отправилась на отдых в Париж. Там она была и 14 февраля, в День всех влюбленных.

Знаменитость опубликовала фотографии, сделанные на фоне Эйфелевой башни и из других французских мест. При этом на кадрах нет ее супруга, из-за чего поклонники вновь начали бить тревогу.

Фолловеры подозревают, что пара развелась, хотя ни Александра, ни Дмитрий не комментируют свою личную жизнь.

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Что пишут в сети:

"Наверное, с Дмитрием уже все, потому что давно нет общих фотографий и, кажется, кольца на пальце"

"А где фото с Дмитрием? Или уже все?"

"А с мужем ни одной фотографии"

Отметим, Дмитрий Комаров женился на "Мисс Украина 2016" и партнёрше по "Танцам со звёздами" Александре Кучеренко в мае 2019 года. Венчание состоялось в православном храме Иерусалима, медовый месяц молодожёны провели на Мальдивах. Однако в последнее время пара перестала "появляться" друг у друга в социальных сетях, чем спровоцировала слухи о разводе.

Напомним, ранее жена Дмитрия Комарова на фоне слухов о разводе сделала заявление.

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