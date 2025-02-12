Названа дата премьеры нового сезона 'Мира наизнанку' с Дмитрием Комаровым

Этот сезон будет посвящен Украине.

Стало известно, когда выйдет новый сезон популярного проекта "Мир наизнанку", незаменимым ведущим которого является Дмитрий Комаров.

Комаров в комментарии сайту 1+1 рассказал, что новый сезон будет посвящен Украине и силе духа нашего народа.

"Мне пишут наши герои программ, знакомые, товарищи, гиды и переводчики со всего мира. Спрашивают "как ты там?". И почти все выражают свое уважение украинцам. Почему? Потому что на нашей земле уже скоро три года, как идет полномасштабная война со страной, которая больше в 28 раз по площади, преобладает по количеству населения, ресурсов, финансов, вооружения и т.д. А мы держимся. И главное – невзирая на все ужасы войны, ежедневные трагедии, бытовые обстоятельства в виде отсутствия света, обстрелов, нескончаемых воздушных тревог, украинцы находят силы не просто существовать, а жить полноценно. Откуда эта сила? В чем ее секреты? Этому и посвящается наш новый сезон", - комментирует Комаров.

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Телеведущий в новом сезоне будет ездить от Ужгорода до Торецка, от Черниговщины до острова Змеиный.

"Мы проедем всю страну: с юга на север, с запада на восток, будем искать силу на земле и под ней, в воздухе и на воде. Этот сезон точно придаст вам оптимизм и неоднократно удивит", - обещает Комаров.

Премьера нового сезона состоится 28 февраля на телеканале 1+1 Украина.

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