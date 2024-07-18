Сторонники политики РФ поехали в Турцию.

Российская певица Валерия и ее муж-продюсер Иосиф Пригожин изначально поддерживают террористическое вторжение России в Украину. Более двух лет они оставались в стране-агрессоре, однако сейчас решили уехать.

В своих соцсетях путинистка написала, что они находятся в Стамбуле и вместе с мужем взяли экскурсию по этому старинному городу.

"Византия, Новый Рим, Константинополь, Царьград, Стамбул - это все он, великий город, в котором сплелись воедино наследие христианства, ислама и даже язычества. Интереснейшая экскурсия заставила посмотреть на него другими глазами", - написала пропагандистка.

Видео дня

Антиукраинская позиция Валерии и Пригожина

Пригожин и Валерия - сторонники политики Кремля. Валерия известна своим фанатизмом от Путина. Она поддерживает позицию мужа и финансирует войну и уничтожение Украины.

18 марта 2022 года она выступила в "Лужниках" на митинг-концерте в честь годовщины незаконной аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, Валерию внесли в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Известно, что в марте 2014 года Пригожин публично поддержал аннексию Крыма Россией. Тогда он подписал письмо российскому диктатору Владимиру Путину о поддержке захвата. С августа 2015 года продюсер, который способствует убийствам и оккупации Украины, внесен в список деятелей культуры СБУ. То есть, как лицо, которое угрожает нацбезопасности государства.

Вас также могут заинтересовать новости: