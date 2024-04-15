Российский продюсер, путинист Иосиф Пригожин поделился, как его жене, певице Валерии удается поддерживать стройную фигуру на протяжении многих лет. Продюсер признался, что артистка имеет зависимость и боится поправиться даже на несколько килограммов.
В интервью одному из российских СМИ Пригожин рассказал, что Валерия одержима темой похудения, она даже в рестораны берет с собой весы, чтобы измерить каждое блюдо:
Она не просто весы носит в рестораны, она фотографирует и отчитывается перед нутрициологом, сколько она съела. Просто невыносимо, ты приходишь в хорошую компанию, где в принципе телефонами пользоваться нежелательно, и она фотографирует и отправляет, вместо того, чтобы общаться в компании.
Супруги поделились подробностями своей личной жизни. Валерия пожаловалась на Пригожина, что тот не хочет обсуждать с ней работу дома.
"Я не люблю, когда выясняет рабочие моменты дома, потому что иногда это бывает в очень экспрессивной манере. Ну прям сильно не нравится. Хочет кляп вставить, а я вместо этого культурно выпроваживаю. У нас кстати есть, но ни разу... и наручники есть! У нас все есть, но ни разу по назначению не пробовали", - отметила певица.
Напомним, ранее путинистку Валерию с позором погнали со сцены.