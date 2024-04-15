Артистка одержима своим страхом поправиться на несколько килограммов.

Российский продюсер, путинист Иосиф Пригожин поделился, как его жене, певице Валерии удается поддерживать стройную фигуру на протяжении многих лет. Продюсер признался, что артистка имеет зависимость и боится поправиться даже на несколько килограммов.

В интервью одному из российских СМИ Пригожин рассказал, что Валерия одержима темой похудения, она даже в рестораны берет с собой весы, чтобы измерить каждое блюдо:

Она не просто весы носит в рестораны, она фотографирует и отчитывается перед нутрициологом, сколько она съела. Просто невыносимо, ты приходишь в хорошую компанию, где в принципе телефонами пользоваться нежелательно, и она фотографирует и отправляет, вместо того, чтобы общаться в компании.

Супруги поделились подробностями своей личной жизни. Валерия пожаловалась на Пригожина, что тот не хочет обсуждать с ней работу дома.

"Я не люблю, когда выясняет рабочие моменты дома, потому что иногда это бывает в очень экспрессивной манере. Ну прям сильно не нравится. Хочет кляп вставить, а я вместо этого культурно выпроваживаю. У нас кстати есть, но ни разу... и наручники есть! У нас все есть, но ни разу по назначению не пробовали", - отметила певица.

Напомним, ранее путинистку Валерию с позором погнали со сцены.

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