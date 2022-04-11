В начале марта стало известно, что одна из самых известных российских семей живет в Израиле.

Если до 24 февраля юморист Максим Галкин сам охотно показывал условия своей жизни и детей, то после этого дня все изменилось. Семья Пугачевой покинула Россию, о подробностях их проживания не сообщается.

Однако Telegram-канал "Светские хроники" опубликовал снимок предполагаемого особняка знаменитой семьи.

По неподтвержденной из официальных источников информации, семья живет Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты, телезвезды.

Различные СМИ сообщают, что там пара с детьми поселилась в особняке площадью 650 квадратных метров с видом на Средиземное море.

Сам Галкин в недавнем обращении к фанатам заявил, что сейчас не время показывать прежний формат своей жизни - шутки, быт, делиться планами.

Напомним, в конце февраля певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин вместе с детьми улетели в Израиль. Многие россияне начали хейтить звездных супругов за такой шаг, ведь накануне шоумен осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: