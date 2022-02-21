Шоумен поздравил Веру Алентову с днем рождения.

Сегодня, 21 февраля, российской актрисе Вере Алентовой исполнилось 80 лет. В честь этого дня шоумен Максим Галкин поздравил ее, а также сопроводил свой пост в Instagram семейным видео, на котором засветилась и его супруга Алла Пугачева с детьми - Лизой и Гарри.

"Сегодня свой юбилей отмечает Вера Валентиновна Алентова, неповторимая, яркая, любимая миллионами зрителей. Мы обожаем фильмы с ней. Я с особой теплотой всегда вспоминаю все встречи с этой одарённой семьёй, работу с Юлей Меншовой, беседы с Владимиром Валентиновичем (когда-то мы даже спектакль совместный задумывали). Теперь когда с нами нет Владимира Меньшова - Вера Валентиновна - капитан этой талантливой семьи! Дай Бог здоровья и долгих лет", - подписал ролик Галкин.

Отметим, Максим Галкин уже много лет состоит в браке с Аллой Пугачевой. Они воспитывают двоих детей от суррогатной матери - Лизу и Гарри. В 2021 году дети пошли во второй класс.

Напомним, ранее Галкин "подловил" Пугачеву, когда она собралась на шоппинг с дочерью.

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