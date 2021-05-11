Известная певица Адель переживает горе. Ее отец Марк Эванс умер на 58 году жизни.

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У Эванса был рак кишечника, с которым он боролся длительное время. Но лечение не дало положительного результата, вследствие чего мужчина скончался. Известно, что у Адель не было особо теплых отношений с отцом, но это новость ее очень огорчила.

Напомним, в 2011 году Адель поссорилась со своим отцом после того, как он в одном из интервью заявил, что чувствует себя брошенным и борется с алкоголизмом. Они несколько раз пытались наладить отношения, но в результате это ни к чему не привело.

Также Эванс неоднократно говорил о том, что был плохим отцом для своей дочери. А их семья с мамой певицы распалась из-за его алкоголизма.

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Автор: Диана Могилевич