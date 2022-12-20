Сообщается, что документы знаменитостям выдали якобы в обход действующего законодательства.

РосСМИ сообщают, что в Израиле задержали пятерых сотрудников Управления регистрации населения, которые причастны к выдаче паспортов российской певице Алле Пугачевой и журналистке Ксении Собчак. Следователи допускают, что чиновники выдали упомянутым лицам постоянные паспорта, а, согласно законодательству, должны были выдать временные.

Также были допущены нарушения действующих норм в самой процедуре выдачи. Например, чтобы оформить документ Примадонне, офис Управления открыли в выходной (17 апреля).

Собчак также явилась в офис после его закрытия, чтобы ее не заметили местные. Новые правила запрещают выдавать россиянам паспорт на пять лет, однако именно такой документ получила Ксения Анатольевна.

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Отметим, недавно СМИ сообщали, что нового паспорта могут лишить Пугачеву и Галкина. Журналисты-расследователи выяснили, что Галкин получил паспорт, потому что в его роду есть евреи, а Примадонне дали гражданство как законной супруге Максима.

Однако на право получения гражданства могут рассчитывать только те, кто не сменил иудаизм на любую другую религию. А, как известно, Пугачева и Галкин повенчались в православной церкви.

Напомним, в РФ Пугачеву, Галкина и других поддержавших Украину звезд хотят лишить всех званий. Минкульт уже рассматривает соответствующий законопроект.

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