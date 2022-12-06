Также паспорт гражданки Израиля могут забрать у журналистки Ксении Собчак.

Алла Пугачева и Максим Галкин могут лишиться израильского гражданства. СМИ Израиля провели расследование и выяснили, что Галкин получил паспорт израильтянина, потому что имеет дальних родственников-евреев.

В расследовании сказано, что на репатриацию могут рассчитывать граждане с еврейскими корнями, которые не сменили иудаизм на любую другую религию. Максим же обвенчался с Аллой Борисовной в православной церкви. Уточняется, что этот обряд разрешен только христианам.

На грани лишения гражданства и российская журналистка Ксения Собчак. Она получила паспорт на 5 лет (что запрещено новыми правилами МВД), а потом улетела обратно в Москву.

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В Израиле возмущены тем, что 41% россиян, получивших с марта 2022 гражданство, не задержались на территории страны и вернулись в РФ.

Отметим, после того, как Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, юморист Максим Галкин открыто призвал остановить войну, за что нарвался на хейт. Они с Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выехали в Израиль, однако летом в сети появилась информация, что звездное семейство планирует уехать в США. Правда это или нет - загадка до сих пор. Примадонна и Галкин никак не комментируют слухи из прессы о себе.

Напомним, в РФ Пугачеву, Галкина и других поддержавших Украину звезд хотят лишить всех званий.

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