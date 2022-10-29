Минкульт РФ рассматривает возможность лишения всех званий российских звезд Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Андрея Макаревича и других, кто поддержал Украину. Об этом пишут росСМИ.
Как известно, сейчас данный вопрос находится на стадии законопроекта. Однако если он станет законом, из рядов "народных" и "заслуженных" уберут тех, кто публично не поддержал "СВО" (так в России называют войну).
Также уточняется, что хотят и отменять присвоение гражданства тем звездам, которые выступили в поддержку Украины.
Какие российские звезды поддержали Украину
Юморист Максим Галкин одним из первых высказался о том, что он против войны. Он неоднократно в своем Instagram-блоге пытался донести до российской аудитории, что именно РФ убивает мирных украинских жителей.
Алла Пугачева долгое время молчала, однако когда Галкина назвали "иноагентом" попросила и ее записать в эти ряды, поскольку своего мужа поддерживает.
Андрей Макаревич неоднократно рассказывал в своем блоге о том, как российская пропаганда воздействует на народ. Также он бывал в Украине и публично высказывал свои слова поддержки.
Также против войны высказались Оксимирон, Макс Покровский из "Ногу свело!", Земфира и другие.
Напомним, Земфира на концерте в Берлине призвала прекратить войну.