Минкульт уже рассматривает соответствующий законопроект.

Минкульт РФ рассматривает возможность лишения всех званий российских звезд Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Андрея Макаревича и других, кто поддержал Украину. Об этом пишут росСМИ.

Как известно, сейчас данный вопрос находится на стадии законопроекта. Однако если он станет законом, из рядов "народных" и "заслуженных" уберут тех, кто публично не поддержал "СВО" (так в России называют войну).

Также уточняется, что хотят и отменять присвоение гражданства тем звездам, которые выступили в поддержку Украины.

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Какие российские звезды поддержали Украину

Юморист Максим Галкин одним из первых высказался о том, что он против войны. Он неоднократно в своем Instagram-блоге пытался донести до российской аудитории, что именно РФ убивает мирных украинских жителей.

Алла Пугачева долгое время молчала, однако когда Галкина назвали "иноагентом" попросила и ее записать в эти ряды, поскольку своего мужа поддерживает.

Андрей Макаревич неоднократно рассказывал в своем блоге о том, как российская пропаганда воздействует на народ. Также он бывал в Украине и публично высказывал свои слова поддержки.

Также против войны высказались Оксимирон, Макс Покровский из "Ногу свело!", Земфира и другие.

Напомним, Земфира на концерте в Берлине призвала прекратить войну.

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