Певица не отказалась бы встретить новую любовь.

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула, известная под сценическим псевдонимом SLAVIA, дала понять, что готова к новым отношениям.

Исполнительница, которая недавно начала сольную карьеру, выступила в эфире радио Ретро FM и опубликовала запись из студии в своем Instagram.

Отвечая на вопрос ведущего, что бы она выбрала – новую песню или новую любовь, Ярослава ответила: "И то, и то".

Кроме того, она также рассказала о своей новой песне "Любовь, любовь", которая посвящена Дзидзьо и их 20-летним отношениям.

"Это родной для меня человек. У меня только приятные чувства и только любовь к этому человеку… Это моя личная история. Думаю, что личные истории всегда задевают… Каждый найдет в песне какую-то часть своей жизни", – считает она.

Читайте также"Не могу спокойно есть...": экс-жена Дзидзьо прервала молчание после его заявления о квартиреПри этом SLAVIA заявила, что Дзидзьо не поддерживал ее выбор начать сольную карьеру певицы: "Он сначала не очень меня поддерживал. Не очень радовался этому, но теперь… куда ему деваться".

Дзидзьо и SLAVIA: развод

В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

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Автор: Катерина Шварц