Певица SLAVIA рассказала, что новая композиция для нее много что значит.

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула, известная под сценическим псевдонимом SLAVIA, презентовала новую песню об их 20-летних отношениях.

Запись опубликована на YouTube-канале певицы.

Композиция называется "Любовь любовь".

SLAVIA: новая песня об отношениях с Дзидзьо

В песне певица поет: "Хоча ми вже більше не пара, я тебе серцем люблю…".

Кроме того, в песне есть такие фразы, как: "Я тобі все прощу, серце відкрию знов...".

Читайте также"Девка с перцем": бывшая Дзидзьо после развода удивила фанов своим преображением"Песня "Любовь любовь" имеет для меня особое значение. Я написала ее за один вечер, на одном дыхании. Она о моих чувствах, о том, что я чувствую в данный период, о моем отношении к отношениям в паре и к жизни в целом. Это история отношений продолжительностью 20 лет. Словами песни "Любовь любовь" я хочу поблагодарить мужчине, которого мне дал Создатель на определенный период жизни. Я убеждена, что это лучший человек, который мог быть со мной в то время. И я благодарна за путь, который мы прошли вместе. Спасибо тем, кто был со мной, и тем, кто сейчас рядом, верит в меня и вдохновляет на новые песни", – прокомментировала SLAVIA в своем Instagram.

Дзидзьо и SLAVIA

Читайте также"Мы такие разные": экс-жена Дзидзьо рассекретила, чем занималась после развода (фото)В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

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Автор: Катерина Шварц