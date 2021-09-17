Музыкант рассказал, что оставил бывшей супруге роскошную квартиру в центре Киева.

Украинский артист Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) впервые прокомментировал слухи о воссоединении с бывшей женой, певицей Ярославой Притулой, известной под сценическим псевдонимом SLAVIA.

Соответствующее заявление он сделал в программе "Звездный путь".

По его словам, ни о каком воссоединении речи не идет

"Сейчас сам. На самом деле мы любим друг друга, уважаем, самое главное, но…", – отметил он.

Читайте такжеДзидзьо подогрел слухи о воссоединении со своей экс-женойПри этом музыкант рассказал, что оставил роскошную квартиру экс-супруге в центре Киева:

"Это очень красивая квартира. Ты выходишь, и видно озеро. Это 150 квадратов. И я отдаю ее Ярославе".

Кроме того, Дзидзьо признался, что не приветствует "обнаженные" снимки Ярославы: "Я бы делал чуть по-другому. Но это ее жизнь, и она вправе делать все, что хочет".

В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

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Автор: Катерина Шварц