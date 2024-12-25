Звезда "Лиги смеха" вспомнил интервью боксера, в котором он говорил о Крыме.

Украинский юморист, звезда шоу "Лига смеха" Виктор Розовый резко высказался об украинском боксере Александре Усике после его триумфального поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Ветеран войны, который получил тяжелое ранение на фронте, раскритиковал спортсмена и вспомнил его заявление о Крыме.

Комик в своем Instagram на днях опубликовал ряд "сториз", в которых возмутился радости украинцев на фоне победы Усика в бою с Фьюри. После триумфа большинство граждан гордились звездой спорта и поздравляли его с победой, однако эту радость не разделил Розовый. У него негативное отношение к Александру, из-за чего он назвал его "п*тухом"

"Не хочу портить какой-то праздник, это ваше состояние экзальтации, но Усик же п*тух. Поправьте, если я не прав", - сказал военный.

А дальше он привел в пример фотографию с Усиком 10-летней давности и прокомментировал ее. Он вспомнил, как в 2014 году спортсмен приезжал в Крым и организовывал там турниры по боксу.

"Ой, а кто это организовывает турниры для молодежи по боксу в Крыму в 2014 году в то время уже с губернатором Крыма Аксеновым? Губернатор российский и кто это с ним - неужели казак украинский. Неужели он организовывает, какой гопак танцует перед выходом? Нет? Октябрь 2014 года "или как это правильно сказать "октябрь" 2014 года". И Усик, какой молодец, волнуется за молодежь в Крыму. Чтобы, знаете, также молодежь под подъездом "не шарилась", чтобы спорт был у них на первом месте", - добавил Виктор.

Не оставил без внимания юморист и события в начале полномасштабного вторжения. Ранее в одном из своих интервью Усик говорил, что "Крым принадлежит тем, кто там живет", а потом в 2022 году в его дом под Киевом заехали оккупанты. Боксер и его жена жаловались на то, что в их доме поселились захватчики.

"А в другом каком-то интервью говорил, что Крым принадлежит тем, кто там живет. А потом в 2022 году ему в дом под Киевом заехали или буряты.... Заехали и жили в его доме. И или он, или его жена жаловались: мол, в нашей квартире теперь живут оккупанты. Так получается, что это не их квартира, а тех, кто там живет на тот момент. Короче, Усик - х****с. А для тех, кто говорит аргумент, что Усик прославляет Украину на весь мир, подумайте об этой ситуации с точки зрения, например, людей в Сомали. Их также знают в мире благодаря сомалийским пиратам", - подытожил Розовый.

Напомним, ранее российская блогер Виктория Боня поддержала Усика в бою с Фьюри. Однако она сразу пожалела о поддержке украинца из-за хейта со стороны россиян. Ее ждет проверка по факту спонсирования ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: