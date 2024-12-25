Екатерина Усик не сдерживала эмоций и пыталась поддержать мужа.

Жена знаменитого украинского боксера Александра Усика - Екатерина - показала, как поддерживала своего любимого в его боксерском поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Женщина специально приехала в Саудовскую Аравию, чтобы быть рядом с мужем в важный для него день.

Екатерину и Александра считают одной из самых крепких и образцовых пар в Украине. Их отношения, которые длятся уже более 15 лет, стали примером для подражания для многих поклонников. Не секрет, что Екатерина всегда поддерживает своего мужа и приезжает на все его бои. Последний реванш Усика с Фьюри, в котором он победил, не стал исключением.

Присутствующие на поединке спортсменов на арене в Эр-Рияде сняли на камеру момент, как Екатерина эмоционально болела за избранника и даже, вероятно, выкрикивала ему подсказки. Женщина сделала репост этого видео в своем Instagram.

После завершения боя женщина подошла к рингу и обняла победителя. Она нежно поцеловала Александра и, судя по видео, что-то говорила ему, наверное, поздравляла любимого с триумфом. А сам Усик прижал жену к себе.

В комментариях под роликом пользователи оставили множество приятных слов для супругов, а также в который раз поздравила Усика с победой:

"Жена всегда нервничает больше бойца"

"Как же он гордо показал на свою даму! Невероятно!"

"Это очень сильно"

"Смотрю и радуюсь. Так и должно быть"

Напомним, ранее ветеран войны Виктор Розовый раскритиковал Усика после его победы над Фьюри. Звезда "Лиги смеха" вспомнил интервью боксера, в котором он говорил о Крыме.

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