Сегодня, 23 сентября, в возрасте 76 лет умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна. Об этом сообщил Благотворительный Фонд имени Кузьмы Скрябина.

"Сегодня ушла из жизни мама Кузьмы, Ольга Михайловна! Эта потеря трудная для всех нас. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, лишь просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу усопшей принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память!", - говорится на странице фонда в Facebook.

Ольга Кузьменко - что о ней известно

Ольга Кузьменко родилась 23 апреля 1947 года в селе Сиде Львовской области. Окончила Дрогобычский институт музыкального искусства. Работала учительницей Новояворовской музыкальной школы.

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В 2012 году Кузьма Скрябин написал известную песню "Мам", посвященную матери.

После смерти Кузьмы Скрябина в феврале 2015 года Ольга Кузьменко написала три книги о сыне.

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