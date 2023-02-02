Возможно, дело вовсе не в том, что артист якобы не справился с управлением.

Мать Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко в честь годовщины со дня гибели ее сына дала большое интервью ведущему Алексею Суханову. В разговоре с ним женщина озвучила новую версию гибели своего сына в этот роковой день.

Ольга Кузьменко вспомнила о разговоре с военнослужащей ВСУ, которая управляет дронами:

"Их офицеры, там же IT-специалисты, нарисовали такую схему. Она мне показала свою руку, и такую присоску приклеивают туда, куда нужно. И тогда центр управления беспилотниками отключает электрическое устройство. А Toyota Sequoia была полностью на электронике, поэтому они просто отключили ее. Она (военнослужащая, - ред) говорит: "Мы считаем, что пока она стояла, присоску эту поставили".

Ольга Кузьменко говорит, что злоумышленники следили за автомобилем ее покойного сына, и активизировали устройство именно в тот момент, чтобы показать потом это как несчастный случай.

"Никто в это не верил. Кто не приходил к нам, рассказывали, что так не могло быть. Не могут миллионы людей ошибаться. Кто виноват? Кто-то виноват. Так просто не бывает", - резюмировала мама Кузьмы Скрябина.

Смерть Кузьмы Скрябина

2 февраля 2015 года известный музыкант трагически погиб в аварии под Кривым Рогом. По официальной версии следствия, артист не справился с управлением во время выполнения обгона молоковоза.

Долгие годы мама Кузьмы Скрябина не верила в то, что трагическое ДТП - случайность. Женщина до сих пор убеждена, что ее сына просто "убрали с пути" за его критику власти и скандальные высказывания.

Напомним, мама Кузьмы Скрябина рассказала, как перенесла смерть сына.

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