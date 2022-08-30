Женщина рассказала, что люди, желающие оказать поддержку, приходили прямо к ней домой.

Ольга Михайловна рассказала, что первое время после гибели ее сына состояние было ужасное. Она просыпалась рано утром и не знала куда себя деть. Едва спасали таблетки, на которых она сидела.

Но очень часто приходили люди, желающие оказать поддержку. Она всем уделяла внимание и никому не отказывала в гостеприимстве. Деталями мама Кузьмы поделилась в интервью Тарасу Себестяновичу для YouTube-канала ТОР.

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"Речи нет, болит. Просто сейчас это все перешло уже в какое-то другое измерение. Сначала ты не знал, куда себя деть. С самого раннего утра нужно было глотать таблетки. Очень помогали люди, которые были вокруг. Их были просто сотни! Все, не спрашивая разрешения, шли сюда (домой к маме Скрябина, - ред). Просились зайти, и я всех пускала. Кто-то там мне сказал когда-то: "Почему вы всех пускаете?" Дрянь не шла сюда! Люди шли. Немного меньше их стало на пятый год (после смерти, - ред). Перестали тогда, когда нельзя было, пошла корона (коронавирус, - ред). Люди перестали идти с точки зрения и своей, и нашей безопасности", - объяснила Ольга Михайловна.

Напомним, мама покойного Кузьмы Скрябина ответила, почему он никогда не пел для военных.

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