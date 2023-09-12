Владимира Ефимова не стало 11 сентября.

Сегодня, 12 сентября, стало известно о смерти украинского музыканта, участника группы "Степ" Владимира Ефимова. О смерти артиста сообщила его супруга Оксана Довженко.

Она посвятила ему пост на своей странице в Facebook: "Умер мой самый любимый и самый родной человек. Умер мой муж Владимир Ефимов".

Известно, что музыкант скончался 11 сентября на 62-м году жизни. Больше никаких подробностей Довженко не раскрыла.

Близкие и родные поддержали Довженко и отметили, что даже представить не могли, что он умрет, так как накануне общались с ним.

Чем известен Владимир Ефимов

Ефимов был участником группы "Степ", созданной в 1995 году в Херсоне. Однако наибольшую популярность ему принес хит "Смажений кабанчик, курка з майонезом". Эту песню знают, пожалуй, все.

Ранее УНИАН сообщал о смерти украинского актера Юрия Потапенко. Известно, что у него остались жена и сын. Артисту было 58 лет, новость о его внезапной смерти очень огорчила его коллег.

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