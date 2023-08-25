Артисту было 58 лет, у него остались жена и сын.

Умер известный украинский актер Юрий Потапенко. Он играл в Молодом театре и отдал сцене 32 года своей жизни. Артисту было 58 лет, новость о его внезапной смерти очень огорчила его коллег.

"Еще две недели назад в разговоре Юрий пожаловался на боль в сердце, а сегодня его не стало. В это трудно поверить, трудно принять. Юрий Потапенко посвятил Молодому 32 года своей жизни. Играл в спектаклях "Гагарін і Барселона", "Зачарований", "Момент", "Осенний блюз", "Саломея", "Сватання на Гончарівці". Снимался в 56 кинопроектах, среди которых "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева родина", "На лінії життя". Зрители ценили талант актера и умение перевоплощаться в совершенно разные образы, а коллеги будут помнить Юрия как искреннего друга, готового всегда прийти на помощь в трудный момент", - сообщили на странице Молодого театра в Facebook.

Также появилось последнее видео с актером, на котором он декламирует стихи. В Молодом театре отметили, что в словах, которые читал Потапенко, было что-то пророческое.

Информацию о смерти артиста также подтвердила известная украинская актриса Тамара Яценко. Она отметила, что у Потапенко остались жена и сын.

"Дорогие друзья, вчера произошло очень большое горе, ушел в тот свет актер Молодого театра Юрий Потапенко. У него остались жена Ирина и сын", - рассказала актриса.

Что известно о Юрии Потапенко

Актер родился 1 августа 1965 года. В 1990 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.

Потапенко играл в Молодом театре, а также иногда появлялся в кино и сериалах. Актер играл в многосерийных мелодрамах "Найкращий чоловік", "Опер по вызову", "На лінії диття" и "Жіночий лікар-2".

Напомним, недавно стало известно о смерти легендарного певца Тото Кутуньо.

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