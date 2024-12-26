Звезды, которые ушли на войну в 2024 году / фото коллаж УНИАН

В 2024 году несколько украинских знаменитостей сделали выбор, который шокировал их фанатов: вместо сниматься в фильмах, выступать на сценах и вести популярные блоги, они отправились на фронт, чтобы бороться за Украину. Известные писатели, музыканты, актеры и блогеры отложили свои карьеры, став частью героического сопротивления, и показали, что настоящая преданность Родине не имеет границ.

Сергей Жадан

Одним из самых шокирующих решений стало объявление писателя и поэта Сергея Жадана, который с 2014 года активно поддерживает украинскую армию. В июне 2024 года он официально присоединился к Силам обороны Украины, став частью 13-й бригады Нацгвардии "Хартия".

Видео дня

Сергей Жадан / скриншот Instagram

Андрей Лузан

Комик и основатель юмористического проекта "Львы на джипе" Андрей Лузан, также присоединился в ряды ВСУ. После начала войны комик активно включился в волонтерскую деятельность, поддерживая армию и помогая собирать средства для нуждающихся. Его решение мобилизоваться стало логическим продолжением его активной гражданской позиции, ведь он не только помогал на тылу, но и готов стать на защиту своей страны.

Андрей Лузан / скриншот Instagram

Владимир Николаенко

Среди тех, кто отправился на фронт, - также актер Владимир Николаенко, которому в 54 года вручили повестку. Николаенко, известный ролями в сериалах "Сваты" и "Последний москаль".

Владимир Николаенко / скриншот Instagram

Алексей Шкробинец

31-летний блогер Алексей Шкробинец, который известен на YouTube под псевдонимом Тайлер Андерсон, также присоединился к ВСУ в апреле 2024 года. Он написал своим подписчикам, что в ближайшее время не сможет выпускать новые видео из-за мобилизации, и пошел служить ради будущего Украины.

Алексей Шкробинец / скриншот Instagram

Группа "Будьмо"

Особое внимание привлекла история участников украинского квартета "Будьмо". В августе 2024 года на концерте в Калуше музыканты получили повестки прямо во время выступления. После этого все четыре участника группы были мобилизованы в 102 отдельную бригаду Территориальной обороны. Они надеются, что после окончания войны смогут вернуться к музыкальной карьере, но пока готовы к борьбе за будущее Украины.

Группа "Будьмо" / Скриншот Instagram

Мария Агапитова

Украинская актриса театра имени Леси Украинки Мария Агапитова решила присоединиться к Вооруженным силам Украины еще в начале войны с Россией. Однако в 2022 году ей было отказано в мобилизации, с обещанием, что ее время придет. И вот в июне 2024 года этот момент настал - актриса объявила в соцсетях, что она стала на защиту Родины, присоединившись в ряды ВСУ.

Актриса театра Мария Агапитова / Скриншот Instagram

Юрий Фелипенко

Актер, известный ролью в сериале "Обещание Богу" Юрий Фелипенко решил присоединиться к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. На своей странице в Instagram он поделился видео, где вместе с побратимами принимает присягу. Юрий Фелипенко уже был в рядах киевского ТрО, а также активно занимался волонтерством. Он подчеркивает, что сейчас важно поддерживать армию, даже делая небольшие донаты. Актер убежден, что вместе Украина может преодолеть любые трудности.

. Юрий Фелипенко / Скриншот Instagram

Эти истории являются подтверждением того, что украинские знаменитости не остаются в стороне и готовы бороться за независимость своей страны, даже если их жизнь предусматривала другие сцены. Они стали примером для многих, кто пытается внести свой вклад в победу Украины в этой жестокой войне.

Напомним, кто из украинских знаменитостей стал родителями в этом году.

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