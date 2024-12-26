Эти известные личности, несмотря на славу и успех, решили стать на защиту Родины.

В 2024 году несколько украинских знаменитостей сделали выбор, который шокировал их фанатов: вместо сниматься в фильмах, выступать на сценах и вести популярные блоги, они отправились на фронт, чтобы бороться за Украину. Известные писатели, музыканты, актеры и блогеры отложили свои карьеры, став частью героического сопротивления, и показали, что настоящая преданность Родине не имеет границ.

Сергей Жадан

Одним из самых шокирующих решений стало объявление писателя и поэта Сергея Жадана, который с 2014 года активно поддерживает украинскую армию. В июне 2024 года он официально присоединился к Силам обороны Украины, став частью 13-й бригады Нацгвардии "Хартия".

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Андрей Лузан

Комик и основатель юмористического проекта "Львы на джипе" Андрей Лузан, также присоединился в ряды ВСУ. После начала войны комик активно включился в волонтерскую деятельность, поддерживая армию и помогая собирать средства для нуждающихся. Его решение мобилизоваться стало логическим продолжением его активной гражданской позиции, ведь он не только помогал на тылу, но и готов стать на защиту своей страны.

Владимир Николаенко

Среди тех, кто отправился на фронт, - также актер Владимир Николаенко, которому в 54 года вручили повестку. Николаенко, известный ролями в сериалах "Сваты" и "Последний москаль".

Алексей Шкробинец

31-летний блогер Алексей Шкробинец, который известен на YouTube под псевдонимом Тайлер Андерсон, также присоединился к ВСУ в апреле 2024 года. Он написал своим подписчикам, что в ближайшее время не сможет выпускать новые видео из-за мобилизации, и пошел служить ради будущего Украины.

Группа "Будьмо"

Особое внимание привлекла история участников украинского квартета "Будьмо". В августе 2024 года на концерте в Калуше музыканты получили повестки прямо во время выступления. После этого все четыре участника группы были мобилизованы в 102 отдельную бригаду Территориальной обороны. Они надеются, что после окончания войны смогут вернуться к музыкальной карьере, но пока готовы к борьбе за будущее Украины.

Мария Агапитова

Украинская актриса театра имени Леси Украинки Мария Агапитова решила присоединиться к Вооруженным силам Украины еще в начале войны с Россией. Однако в 2022 году ей было отказано в мобилизации, с обещанием, что ее время придет. И вот в июне 2024 года этот момент настал - актриса объявила в соцсетях, что она стала на защиту Родины, присоединившись в ряды ВСУ.

Юрий Фелипенко

Актер, известный ролью в сериале "Обещание Богу" Юрий Фелипенко решил присоединиться к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. На своей странице в Instagram он поделился видео, где вместе с побратимами принимает присягу. Юрий Фелипенко уже был в рядах киевского ТрО, а также активно занимался волонтерством. Он подчеркивает, что сейчас важно поддерживать армию, даже делая небольшие донаты. Актер убежден, что вместе Украина может преодолеть любые трудности.

Эти истории являются подтверждением того, что украинские знаменитости не остаются в стороне и готовы бороться за независимость своей страны, даже если их жизнь предусматривала другие сцены. Они стали примером для многих, кто пытается внести свой вклад в победу Украины в этой жестокой войне.

Напомним, кто из украинских знаменитостей стал родителями в этом году.

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