Юморист опроверг информацию, что якобы должен был пополнить ряды ВСУ 6 июля.

Звезда юмористического шоу "Львы на джипе", известный комик Андрей Лузан официально подтвердил, что планирует пополнить ряды ВСУ. Знаменитость сообщил новые детали и рассказал, когда мобилизуется.

На днях в сети распространилась информация о мобилизации артиста якобы 6 июля. В своем Instagram Лузан возмущенно прокомментировал слухи и опроверг их. Он заявил, что не присоединится к рядам военных так быстро, ведь это длительный процесс.

По его словам, сейчас он проходит ВВК для того, чтобы служить в том подразделении, который сам выберет. Андрей призвал поклонников не "засыпать" его вопросами и отметил, что сообщит все детали, когда будет знать окончательно, где будет отбывать службу.

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"Да я мобилизуюсь. Нет, не 6 июля. Куда? - сообщу на следующей неделе. Когда? - точную дату старта прохождения учебки сообщу тоже на следующей неделе. Пока все. Сейчас я повторно прохожу ВВК, чтобы распределиться туда, куда я хочу. После этого с середины июля (точную дату сообщу) я еду в учебный центр", - написал юморист.

Сам Андрей и ранее говорил о подготовке к поступлению в ВСУ. После того как комик принял решение о мобилизации, он отправился на гастроли по Украине, чтобы насладиться моментами с друзьями и поклонниками.

Что известно о Лузане

Впервые украинцы увидели юмориста на телеэкранах в 2008 году. Его дебют в кино состоялся с фильмом "Школа". Тогда он получил популярность, но решил несколько изменить квалификацию и начал выступать как стендап-комик.

Через несколько лет вместе с коллегами-юмористами он создал один из самых успешных развлекательных проектов "Львы на джипе". Артисты регулярно выпускают различные смешные ролики и сотрудничают со звездами.

Также Лузан славится волонтерской деятельностью. После 24 февраля 2022 года он регулярно помогает военным и создает украиноязычный контент на YouTube.

Напомним, ранее Андрей Лузан высказался о мобилизации. После выхода нового закона о военном призыве у комика был стресс. Справиться с ним ему помогла история и изучение случаев, как с этим справились прошлые поколения.

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